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Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.Ülkede...

Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 olurken, 4 kişi de iyileşti.

Afrika genelinde ise 52 ülkeye yayılan salgında vaka sayısı 15 bini geçti, ölü sayısı 831'e yükseldi.

Kaynak: AA




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