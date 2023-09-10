Sudan’da pazar yerine İHA saldırısı: 40 ölü

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan bir pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sudan’da pazar yerine İHA saldırısı: 40 ölü

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan bir pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, başkent Hartum'da bulunan bir pazar yerine İHA ile saldırı düzenlendi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 60'tan fazla kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırının ordu tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, taraflar ise saldırıdan birbirlerini sorumlu tuttu.

Sudan'daki çatışmalar

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başındaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF lideri Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Binlerce kişinin öldüğü çatışmalar 15 Nisan'da bu yana devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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