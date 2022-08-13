Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev çöktü, 51 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da şiddetli yağışların sel felaketini beraberinde getirdi. Yetkililer Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev çöktü, 51 kişi hayatını kaybetti

Afrika'nın en geniş 3. ülkesi olan Sudan büyük doğa felaketi yaşadı. Ülkede etkili olan sağanak yağışlar, Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde sele neden oldu.

51 KİŞİ CAN VERDİ

Eyaletleri diğer şehirlere bağlayan ana yollar sel suları nedeniyle zarar görürken yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev çöktü, 51 kişi hayatını kaybetti

BİNLERCE EV ÇÖKTÜ

Sel felaketinin meydana getirdiği zararı açıklayan Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Tuğgeneral Abdul Jalil Abdul Rahim 5 bin 345 evin 2 bin 845'inin kısmen, 16 kamu tesisinin ise tamamen çöktüğünü açıkladı.

Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev çöktü, 51 kişi hayatını kaybetti

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