Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev çöktü, 51 kişi hayatını kaybetti

Afrika'nın en geniş 3. ülkesi olan Sudan büyük doğa felaketi yaşadı. Ülkede etkili olan sağanak yağışlar, Beyaz Nil ve Nil Nehri eyaletlerinde sele neden oldu.

51 KİŞİ CAN VERDİ

Eyaletleri diğer şehirlere bağlayan ana yollar sel suları nedeniyle zarar görürken yetkililerin yaptığı açıklamaya göre 51 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

BİNLERCE EV ÇÖKTÜ

Sel felaketinin meydana getirdiği zararı açıklayan Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Tuğgeneral Abdul Jalil Abdul Rahim 5 bin 345 evin 2 bin 845'inin kısmen, 16 kamu tesisinin ise tamamen çöktüğünü açıkladı.