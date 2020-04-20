Sudan’da uçuşlar 20 Mayıs’a kadar askıya alındı

HARTUM (AA) - Sudan Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm uçuşların 20 Mayıs’a kadar askıya alındığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyinin 16 Mart’taki, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin ay sonuna kadar askıya alınma kararının 20 Mayıs’a kadar uzatıldığı belirtildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu, yasağın iç ve dış hat seferlerinde geçerli olacağını ancak hava trafiğinin yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi, insani ve teknik yardım, petrol sahalarında çalışanların taşınması ve kargo uçakları için açık olacağını kaydetti.



Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 26 artarak 92'ye çıktığı Sudan'da 12 kişi yaşamını yitirdi.









Kaynak: AA