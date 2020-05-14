Sudan’da yeni savunma bakanı atandı
HARTUM (AA) - Sudan’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer’in yerine emekli Tümgeneral İbrahim Yasin atandı.Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, eski general Yasin’in Savunma Bakanlığı görevine getirildiği belirtildi.Eski Savunma Bakanı Ömer (59),...
HARTUM (AA) - Sudan’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savunma Bakanı Orgeneral Cemal Ömer’in yerine emekli Tümgeneral İbrahim Yasin atandı.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, eski general Yasin’in Savunma Bakanlığı görevine getirildiği belirtildi.
Eski Savunma Bakanı Ömer (59), Sudanlı silahlı gruplarla müzakereler kapsamında Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bulunduğu sırada 25 Mart’ta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT