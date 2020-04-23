İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sudan'daki ABD'li diplomat, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Sudan'daki ABD'li diplomat, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

HARTUM (AA) - Sudan'da ABD Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat, aracına düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.Bir elçilik yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li diplomatın aracıyla trafikte seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin suikast girişimine maruz...

Sudan'daki ABD'li diplomat, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

HARTUM (AA) - Sudan'da ABD Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat, aracına düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bir elçilik yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li diplomatın aracıyla trafikte seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin suikast girişimine maruz kaldığını aktardı.

Yetkili, diplomatın ofisinden evine giderken camlarına kurşun isabet etmesi sonucu aracının kontrolünü kaybederek trafik kazası geçirdiğini, polisin olayda terör bağlantısı olup olmadığını araştırdığını kaydetti.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT