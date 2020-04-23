Sudan'daki ABD'li diplomat, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

HARTUM (AA) - Sudan'da ABD Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat, aracına düzenlenen silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bir elçilik yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li diplomatın aracıyla trafikte seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin suikast girişimine maruz kaldığını aktardı.

Yetkili, diplomatın ofisinden evine giderken camlarına kurşun isabet etmesi sonucu aracının kontrolünü kaybederek trafik kazası geçirdiğini, polisin olayda terör bağlantısı olup olmadığını araştırdığını kaydetti.

Kaynak: AA