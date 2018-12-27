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  3. Sudan’daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi

Sudan’daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi

Sudan'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Sudan’daki protestolarda ölü sayısı 19’a yükseldi

Sudan'da artan pahalılık nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Sudan'da kötü yaşam koşulları ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır devam eden gösterilerde 19 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan Osman, 219'u güvenlik görevlisi 397 kişinin yaralandığını sözlerine ekleyerek halkı sükûnete çağırdı.

Bakan Osman, rejim değişikliği isteyen eylemcilere yönelik çağrıda bulunarak, rejim değiştirmenin tek yolunun şiddet değil, demokratik seçimler olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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