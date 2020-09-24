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Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e çıktı

HARTUM (AA) - Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e çıktı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e çıktı

HARTUM (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 124'e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.



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