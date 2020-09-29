Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e yükseldiBolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da sağanak uyarısıİYİ Parti Genel Merkezi'ne 10 metrelik Azerbaycan bayrağı asıldıSudan Ulusal Ekonomi Konferansı tavsiyesi kararları ile sona erdiLiverpool, sahasında Arsenal'e geçit vermedi: 3-12020-2021 Beypiliç Boluspor, Altınordu maç özeti, maç sonucu2020-2021 Menemen Spor, Tuzlaspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Fraport-tav Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maç özeti, maç sonucuMSB açıkladı: El Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandıAFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı! Malatya'da korkutan deprem
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e yükseldi

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e çıktı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 138’e yükseldi.

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138’e çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 138’e yükseldi.

Seller nedeniyle 100 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Afette 56 kişi de yaralandı.

Türkiye ve Katar başta olmak üzere uluslararası toplumun selzedelere insani yardımları sürüyor.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, felaket nedeniyle 5 Eylül'de 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT