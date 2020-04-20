Sudan'daki Türk yardım kuruluşları ramazanda 17 bin gıda kolisi dağıtacak

HARTUM (AA) - Sudan'daki Türk resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları (STK), ramazan ayında ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışlarını ulaştıracak.

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında olduğu onun üzerinde yardım kuruluşu, 17 bin gıda kolisi dağıtarak binlerce insanın yüzünü güldürecek.

-Türk Kızılay, 5 bin gıda kolisi dağıtacak

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştıracak.

TDV ve TİKA da 4 bin gıda kolisi dağıtacak.

Ayrıca İHH, Aziz Mahmud Hüdayi, İnsan ve İrfan, Ribat, Rida, Hayrat vakıfları gibi çok sayıda yardım kuruluşu binlerce ailenin ramazan sevincine ortak olacak.

-Türk STK'lerin açtırdığı su kuyusu sayısı 2 bini aştı

Hartum Din İşleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezeli kardeşlik bağları ve ortak kültürün bulunduğu Sudan'da onun üzerinde Türk resmi kurumu ve STK'si bulunduğunu belirterek, iki ülke ve halkları arasındaki dostluğu daha da kuvvetlendirmek için çeşitli yardım ve kalkınma projelerine destek olduklarını ifade etti.

Yardımların özellikle Kurban Bayramı ve ramazan ayında yoğunlaştığını dile getiren Dadaş, bu ramazanda Sudan genelinde Türk yardım kuruluşlarının 17 bin gıda kolisini sofralara ulaştıracağını belirtti.

Sudan'daki Türk kurum ve kuruluşlarının insani yardımların yanı sıra burs, eğitim, barınma, su kuyusu açma, yetim destekleme, doğal afetlerden etkilenenlere kalıcı konut inşası, zirai ve mesleki eğitim gibi çeşitli alanlarda da faaliyetler yürüttüğünü belirten Dadaş, "Türk yardım kuruluşları olarak, geçen kurbanda hayırseverlerin bağışladığı 8 binden fazla kurbanı yerlerine ulaştırdık. Sudan genelinde açtırılan su kuyusu sayısı 2 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Hartum Din İşleri Müşaviri Dadaş, Türk resmi kurumları ve STK'lerinin maske, eldiven, hijyen malzemesi ve farkındalık çalışmalarıyla Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA