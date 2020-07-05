Sudan'ın başkenti Hartum’da Nirtiti kenti sakinlerine destek gösterisi düzenlendi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum’da yüzlerce kişi, Orta Darfur eyaletinin Nirtiti kentinde güvenliğin sağlanması ve görevlerinde ihmalleri bulunduğu öne sürülen yöneticilerin istifası talebiyle bir haftadan beri eylem yapan bölge halkına destek gösterisi düzenledi.

Hartum hükümetine karşı yıllardır silahlı mücadele yürüten milis grupların etkili olduğu ülkenin batısındaki Nirtiti kentinin sakinleri, asayişin temini, yerel yöneticilerin değiştirilmesi, milislerin silahsızlandırılması, hasat mevsiminde çiftçilerin güvenliğinin sağlanması, taciz, soygun ve cinayet gibi suçları işleyenlerin cezalandırılması, eğitim ve sağlık gibi temel haklara erişebilme taleplerine cevap alabilmek amacıyla 28 Haziran Pazar gününden bu yana eylemlerini sürdürüyor.

Başkent Hartum’da Başbakanlık binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Nirtiti halkına destek verdi.

Bölgedeki sorumlu emniyet ve ordu yetkililerinin görevden alınması çağrısında bulunan eylemciler, "Savaşa hayır", "Hepimiz Nirtiti'yiz", "Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı istifa et" yazılı pankartlar taşıdı.

Nirtiti halkının taleplerinin meşru olduğunu dile getiren eylemciler, ülkede barışın sağlanması ve bölge halkının desteklenmesine yönelik sloganlar attı.

- Üst düzey heyet bölgeye gitti

Barışçıl gösteri ve eylem hakkını desteklediğini vurgulayan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, taleplerin karşılanmasına yönelik çalışma başlattıklarını duyurdu.

Hamduk’un talimatıyla Egemenlik Konseyi üyeleri Muhammed Hasan et-Teayişi, Adalet Bakanı Nasruddin Abdulbari, İstihbarat Başkanı Cemal Abdulmecid, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Abdurrahim Dakalu, Çalışma Bakanı Lina eş-Şeyh, Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih ile ordu ve emniyetten üst düzey isimler bugün bölgedeki temaslarına başladı.

Nirtiti bölgesinde 2003’ten bu yana silahlı milis gruplarca cinayet, soygun ve tecavüz gibi çeşitli suçlar işleniyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Kaynak: AA