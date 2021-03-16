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Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sudan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Sudan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Sudan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir.

Sudan'ın Başkenti?

“Hartum” şehri Sudan'ın başkentidir.

Sudan'ın Para Birimi Nedir?

“Sudan Dinarı” Sudan'ın para birimidir.

Sudan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Sudan'ın telefon alan kodu : + 249

Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sudan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Sudan

Sudan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Hartum

Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sudan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Sudan

Sudan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Hartum

Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sudan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Al-Khartûm

Sudan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

As-Sudan

Sudan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?

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