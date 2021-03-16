Sudan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sudan'ın Bayrağı Nasıldır?
Sudan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Sudan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Sudan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir.
Sudan'ın Başkenti?
“Hartum” şehri Sudan'ın başkentidir.
Sudan'ın Para Birimi Nedir?
“Sudan Dinarı” Sudan'ın para birimidir.
Sudan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Sudan'ın telefon alan kodu : + 249
Sudan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Sudan
Sudan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Hartum
Sudan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Sudan
Sudan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Hartum
Sudan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Al-Khartûm
Sudan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
As-Sudan
Sudan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça