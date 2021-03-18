Sudan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sudan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti Hartum'dur. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir.

Sudan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Sudan 43849269 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 34. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0056 olduğu görülmektedir.

Sudan'ın Müslüman Nüfus sayısı 30,121,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 71,3 olarak rakamlara yansımıştır.

Sudan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Sudan'ın yüz ölçümü 1855047 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sudan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 96434 km² Karasal Alan : 1765050 km²

Sudan'ın Haritadaki Yeri / Konumu