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  3. Sude Andaş'ın hayvanlara işkence etmesi sosyal medyayı ayaklandırdı

Sude Andaş'ın hayvanlara işkence etmesi sosyal medyayı ayaklandırdı

Sosyal medyada Sudeandas isimli bir hesapta bir kedinin gözlerinin çıkarıldığı bir görüntü paylaşıldı. Fotoğrafı gören havyanseverler olaya tepki gösterirken bu kişinin yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Sude Andaş'ın hayvanlara işkence etmesi sosyal medyayı ayaklandırdı

Her insan gibi yaşama hakkı bulunan hayvanlara yönelik eziyet görüntüleri tüm insanlık için bir utanç kaynağı olurken ortaya çıkan bir görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı. Sudeandas024 isimli İnstagram hesabından yapılan paylaşımda bir kedinin gözü oyulmuş fotoğrafı paylaşıldı. Görüntünün hayvanseverler tarafından paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu kişinin yakalanması için sudeandastutuklansın  etiketi ile paylaşımda bulundu. 

İşte kan donduran görüntüler...

Sude Andaş'ın hayvanlara işkence etmesi sosyal medyayı ayaklandırdı

Tayfun Altuntaş
Editör


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