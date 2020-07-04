Her insan gibi yaşama hakkı bulunan hayvanlara yönelik eziyet görüntüleri tüm insanlık için bir utanç kaynağı olurken ortaya çıkan bir görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı. Sudeandas024 isimli İnstagram hesabından yapılan paylaşımda bir kedinin gözü oyulmuş fotoğrafı paylaşıldı. Görüntünün hayvanseverler tarafından paylaşılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu kişinin yakalanması için sudeandastutuklansın etiketi ile paylaşımda bulundu.

İşte kan donduran görüntüler...