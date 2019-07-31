Sude Burcu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SUDE BURCU KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Mayıs.1996

Sude Burcu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek :

Sude Burcu doğum yeri : İzmir

SUDE BURCU BİYOGRAFİSİ

2 Şubat 2019 tarihinde Tv8'de başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan’da yarışacak.

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocudur. Milli tekvandocu olan Sude Burcu, 2017 ve 2018 yılının Türkiyeşampiyonudur.

Çocukluğundan 2019 yılına kadar 14 yıldır bu sporun içerisinde olan Sude Burcu, 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi derecelere sahiptir. Kulüpler Avrupa üçüncülüğü, Balkan şampiyonluğu vardır. Türkiye ve uluslararası platformda birçok dereceye sahiptir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

Sude Burcu, 2014 yılında İZMİR'de düzenlenen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Ümitler Milli Takımıyla Avusturya'ya gitti. Sude Burcu, 53 kiloda 28 Eylül 2014 tarihinde Avusturya'nın İnnsburgk kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verdi, ancak dereceye giremedi. Alman Burçin Kayhan'a 7-1 yenilerek şampiyonaya veda etti.



2 Şubat 2019 tarihinde Tv8'de başlayacak olan Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan’da yarışacak. Türkiye ekibinde Atakan Işıktutan, Bora Edin, Büşra Yalçın, Ecem Onaran, Hakan Kanık, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak, Sude Burcu, Yusuf Karakaya adlı yarışmacılar olacak.