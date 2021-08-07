SON DAKİKA! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı!Alevlerle mücadele verirken yağan yağmur umut oldu, el açıp şükrettilerSude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!Polisler korkunç manzara ile karşılaştı: Anne ve kızı ölü bulunduYangın uçağının su almasını geciktiren jet-ski için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti7 Ağustos 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Burhan Kuzu kimdir? Kaç yaşında, nereli? | Burhan Kuzu neden gündem oldu?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Ağustos 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Narkotik operasyonunda milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi!Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Sude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!

Sude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!

İzmit'te evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Sude Akarsu'nun ölümünden sonra gözaltına alınan Onur Öztürk serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Öztürk yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!

İzmit'in Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana gelen olayda, evden gelen silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onur Öztürk'ün evine baskın yapan ekipler, sevgilisi Sude Akarsu'yu başından tabancayla vurulmuş olarak kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Yoğun bakım servisinde müdahalesi devam eden Sude Akarsu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sude'yi başından tabanca ile vurarak öldürmüştü.. Onur Öztürk tutuklandı!

AİLENİN 'SAĞ EL' DETAYINI ANLATMASIYLA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olay yerinin olduğu evde incelemeler yaparken, Onur Öztürk polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 çocuk babası olan Öztürk, verdiği ifade sonrası serbest kaldı. Sude’nin ailesi ise karakolda, sağlak olan kızlarının başındaki merminin soldan girdiğini ve Öztürk’ün kızlarına hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü. Cumhuriyet savcısının da karara itirazı üzerine Öztürk, yeniden gözaltına alındı. Onur Öztürk, mahkemece belirlenen 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT