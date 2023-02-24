Sudo Behram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sudo Behram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sudo Behram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sudo Behram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sudo Behram 8 Aralık 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sudo Behram Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sudo Behram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sudo Behram'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sudo Behram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sudo Behram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sudo Behram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sudo Behram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

31 Ağustos 2017 yılında NK Sesvete U19

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2020 yılında Zvijezda G.

14 Temmuz 2021 yılında FK Buducnost

Sudo Behram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sudo Behram şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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