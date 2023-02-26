Suf Podgoreanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suf Podgoreanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suf Podgoreanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suf Podgoreanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suf Podgoreanu 20 Ocak 2002 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da סוף פודגוראנו şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suf Podgoreanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&P Sport Management S.A.M. yapmaktadır. Suf Podgoreanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Suf Podgoreanu'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suf Podgoreanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suf Podgoreanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suf Podgoreanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suf Podgoreanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Roma A19

11 Ağustos 2021 yılında Spezia Calcio

2 Eylül 2022 yılında Maccabi Haifa

30 Haziran 2023 yılında Spezia Calcio

Suf Podgoreanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suf Podgoreanu şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Suf Podgoreanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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