Süha Özgermi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SÜHA ÖZGERMİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Ekim.1923 Ölüm tarihi : 20.Eylül.2013

Süha Özgermi kaç yaşında öldü : 90

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek :

Süha Özgermi doğum yeri : Beşiktaş, İstanbul

Ölüm yeri : Lefkoşa , KKTC

SÜHA ÖZGERMİ BİYOGRAFİSİ

Organizatör

Süha Özgermi, 13 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Beşiktaş’da zengin bir ailenin 40 odalı bir konağında dünyaya gelmiştir. Kabataş Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 7 yıl Ankara'da avukatlık yaptı. Daha sonra İstanbul'da avukatlığa devam etti. Hereke Belediyesi'nin avukatlığını da üstlendi.

1975 yılında ise ticaret hayatına atılarak 16 yıl süreyle Türk ordusuna iç çamaşırı ticareti yaptı. 1974 yıllarında Galatasaray spor Kulübü'nün genel sekreterliğini yaptı.

1 Ekim 1983'te Mecidiyeköy'de bir trafik kazası geçirdi. Bu kaza olduğunda aileden kalma 300 kişinin çalıştığı fabrika, 4 apartman, iki han, lüks arabaları vardı. Bütün malını da vekâleten bir tanıdığına devretti. Tam 2 sene 4 ay İsviçre'de 'Canton Hospital' hastanesinde yattı. 6 ay da Lugano'da fizik tedavisi gördü. Döndüğünde, hiçbir malı kalmamıştı.

Türkiye'de milli çapkın olarak tanındı. Süha Özgermi, milli çapkın adının nereden kendisine takıldığını şöyle özetlemiştir:

“1984 yıllarında Cannes Film Festivali'ne gider, orada meşhur otellerde kalır ve dünya ülkelerinin ileri gelenleriyle tanışmaktan ve ülkemi anlatmaktan büyük zevk alırdım. Heyecanla ve zevkle takip ettiğim Nice Matin Gazetesi'nde Dallas dizisinin en güzel kadını ve Afton rolünü canlandıran Audrey Lounders'ın, Cannes'a geleceğini okudum. O gece konseri vardı ve aynı otelde kalıyorduk. Hemen Galatasaray Kulüp Genel Sekreteri olarak sarı kırmızı çiçekleri odasına gönderdim. 2 saat sonra bir telefon çaldı ve 'Mr. Özgermi, çiçek için çok teşekkür ederim ama ben İstanbul Türkiye nerede bilmiyorum' dedi. Ben de kendisine, 'Bu akşam konserinize geleceğim, konserden sonra kahve içer size Türkiye'yi ve İstanbul'u anlatırım" dedim. Gece 01.00 sıralarında kapım çalındı ve misafirim geldi. Elbette ki 70 milyon nüfuslu Türkiye, 16 milyon nüfuslu İstanbul bir saatte anlatılamazdı. Ertesi gün öğleden sonra odadan çıkarken bir gazeteci grubuyla karşılaştık. Bu gazetecilerin yanında Gölge Adam'ın yazarı Ertuğrul Akbay da vardı. Fotoğraflar çekildi, gazetelerde manşetlere, "Süha Özgermi milli çapkınolarak ülkemizi başarıyla anlattı" diye yer aldı ve adım milli çapkın olarak devam etti”.

1988 yılında bir Amerika seyahatinde Los Angeles'ta şehrinde Çin asıllı bir Amerikalı ile tanıştı, ve bu kişi Süha Özgermi’den dünya güzellik yarışmasının Türkiye'de ki organizasyonunu hazırlamasını istedi. Ve 10 yıl dünya güzellik yarışmalarını düzenlediler. Süha Özgermi’nin düzenlediği ilk dünya güzellik yarışması 1988 senesinde Bodrum'da Halikarnas'ta yapıldı.

Türkiye'nin tarihine önem veren bir kişi olan Süha Özgermi, dünyada tarihi ve efsaneleri en uzak noktalara varan ülkemizin bu tarihini dünyaya anlatmak amacıyla “Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışması”nın patentini aldı. Güzellik yarışmalarını, Adıyaman, Nemrut Dağı, Şanlıurfa, Ankara, Çanakkale, İzmir, Eski Foça, Belek, Selçuk, Gaziantep, Samsun ve İstanbul'da düzenleyerek ülkemizin hiçbir yerde olmayan tarihini dünyaya aksettirme çalışması içinde oldu. Antalya Aspendos'ta güzellik yarışması düzenledi. 22 bin kişinin izlediği dünya güzellik yarışmasını yapan tek kişidir.

Gençliğinde yıllarca Sümerbank'ta çalışmış ama emekli olmamış. Nüfuzlu dostları devreye girse belki bir günde hal olacak ama gururundan kimseye bir şey söylememiş.

Zamanında Galatasaray Kulübü'nün genel sekreterliğini de yaptı. Türkiye'de milli çapkın olarak tanındı. Güngör Bayrak, Nazan Saatçi, Nazan Adalı, Hülya Avşar, Fatoş Birsen, Gözde Tan, Manolya Onur gibi isimler Süha Özgermi sayesinde ünlü olmuşlardır.

Süha Özgermi, 5 kere evlenmiş boşanmıştır. 2. Eşi ile evliyken şarkıcı Fatoş Birsen ile 3 yıl birlikte oldular, 3. eşi 1972 Türkiye güzeli Manolya Onur’dur. 90'larda Bodrum'da bir bayanla evlendi.

Süha Özgermi’nin bir evliliği de Las Vegas'ta Ömer Şerif'in eski nişanlısı ile gerçekleşmiş ama hemen boşanmışlardır.



Avcılar'da küçük bir dairede oturan Süha Özgermi’nin biri Almanya’da yaşayan 1944 doğumlu, diğeri İstanbul’da yaşayan 1964 doğumlu iki tane oğlu var.

Patenti Süha Özgermiye'ye ait olan Miss Civilation Of The World (Dünya Medeniyetler Kraliçesi) yarışmasının 7 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakır'da yapılacağı belirtildi.

3 Yıla yakın bir süredir KKTC'de Lefkoşa'daki Saray Otel'de bakıcı nezaretinde yaşamımı sürdüren Özgermi Tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbatoğlu Devlet hastanesinde 20 Eylül 2013 tarihinde 90 yaşında vefat etti. Vasiyeti üzerine Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.