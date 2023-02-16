Suheyel Najar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suheyel Najar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suheyel Najar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suheyel Najar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suheyel Najar 13 Ekim 1995 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suheyel Najar Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YourMatch Sportsmanagement yapmaktadır. Suheyel Najar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Suheyel Najar'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Suheyel Najar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suheyel Najar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suheyel Najar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suheyel Najar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Bergheim

1 Temmuz 2015 yılında BW Friesdorf

1 Temmuz 2017 yılında B. Gladbach 09

1 Ocak 2018 yılında Hennef 05

1 Temmuz 2018 yılında TV Herkenrath

4 Ocak 2019 yılında Bonner SC

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Köln

30 Ocak 2020 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Suheyel Najar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suheyel Najar şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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