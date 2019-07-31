Süheyl Denizci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SÜHEYL DENİZCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1932 Ölüm tarihi : 25.Mart.2007

Süheyl Denizci kaç yaşında öldü : 75

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Meslek : Müzisyen

Süheyl Denizci doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SÜHEYL DENİZCİ BİYOGRAFİSİ

Süheyl Denizci, TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının 1982'deki kurulusundan 1997 yılına kadar şefliğini yaptı.

Süheyl Denizci, 1932 yılında İstanbul’da doğmuştur. 8 yaşında müziğe piyano ile başladı. Orkestra yönetimi yanı sıra piyano, tenor saksafon, flüt ve vibrafon çalmaktaydı. İstanbul Konservatuvarından mezun olmuştur.

Süheyl Denizci, 1957 yılında kendi caz grubunu kurdu. Yurtiçi ve Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'da müzik çalışmalarını sürdürdü, çeşitli festivallere katıldı, jüri üyeliği yaptı. Genç cazcılara usta oldu, örnek oldu. 1960'da İtalyan ve İspanyol müziği icra eden Süheyl Denizci Orkestrası, vokalde (solist) Rafael De Luna, pianoda Ümit Aksu, basta: İldeniz Ürel ve bateride (davul) Tuncer Tanyol'dan oluşuyordu. Orkestranın o yıl çıkardığı ''A San Tropez Twist/Cuando Caliente El Sol'' şarkılarının olduğu bir de 45'lik çıkarttılar.

1970 yılında Yönetmen Muzaffer Arslan'ın filmi olan ve Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Münir Özkul'un rol aldığı ''Hayatım Sana Feda'' isimli filmin film müziğini yaptı.

1987 yılında Yönetmen ve Senaryo Yazarı Tunç Başaran'ın sinema filmi olan, Aytaç Arman ve Meral Oğuz'un başrollerini paylaştığı ''Biri Ve Diğerleri'' isimli sinema filminin film müziğini yaptı.

Süheyl Denizci, TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının 1982'deki kurulusundan 1997 yılına kadar şefliğini yaptı. 15 yıl kesintisiz süren yoğun bir çalışma dönemi sonunda Orkestrayı teknik, müzikal ve repertuar olarak uluslararası standarda ulaştıran Süheyl Denizci, 15 Şubat 1997'de emekli oldu. 1997 yılında emekli olurken şefliği Neşet Ruacan’a devretti.

8 Temmuz 2004 tarihinde 11. Uluslararası Caz Festivali'nin ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'' TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası kurucularından Süheyl Denizci'ye verildi.

Süheyl Denizci, Birgin Denizci ile evli idi.

Süheyl Denizci, 25 Mart 2007 tarihinde İstanbul’da Prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi’nde 75 yaşında ölmüştür.



Filmleri :

Müzik:

1987 - Biri Ve Diğerleri (Sinema Filmi)

1970 - Hayatım Sana Feda (Sinema Filmi)

1970 - Arım, Balım, Peteğim (Müzik) (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1987 - Biri Ve Diğerleri (Vokal) (Sinema Filmi)

1966 - Altın Çocuk (Şarkılar) (Sinema Filmi)