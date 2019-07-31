Süheyl Eğriboz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SÜHEYL EĞRİBOZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Haziran.1927 Ölüm tarihi : 10.Ocak.2014

Süheyl Eğriboz kaç yaşında öldü : 87

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Süheyl Eğriboz doğum yeri : Gönen, Balıkesir

Ölüm yeri : İstanbul

SÜHEYL EĞRİBOZ BİYOGRAFİSİ

Tiyatro ve sinemada ‘kötü adam’ karakteriyle ün yaptı. İzleyici onu ismiyle değil de ‘Sütçü’ namıyla bildi, sevdi.

Süheyl Eğriboz, 25 Haziran 1927 tarihinde Balıkesir Gönen'de doğmuştur. Aslen Balıkesir’in Gönenilçesindendir. Babası Nejat Film'in sahibi Necat Eğriboz’dur. Çocukluğu ve gençliği İstanbulMercan'da geçmiştir.

İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Bir ara Muammer Karaca ve Ses Tiyatrosu'nda sahneye çıktı ve daha sonra tiyatrodan ayrıldı.

1946 - 1948 yılları arasında Yüzme İhtisas'ta yüzücülük yaptı.

1940 yılında çekilen “Akasya Palas” filmi ile sinemaya başladı. Kötü adam rolleri ile tanınan Süheyl Eğriboz, sinemanın yanı sıra foto romanlarda ve TV dizilerinde de roller aldı. 1952 yılında Ayhan Işık’la İstanbul’un fethi çekimleri için Aydın Arakon’un yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. 1979 yılında emekli oldu.

Süheyl Eğriboz, binin üzerinde filmde karakter oyuncusu olarak rol aldı. Dört beş tane başrolü var. 1978-80 arası Sütçü serisi yaptı. Sütçü lakabı ona o günlerden kalmıştır. Danyal Topatan ile birlikte oynadığı Sütçünün Rüyası, Haydi Bastır Sütçü, Sütçü Kıbrıs'ta, Sütçü ve Eşeği gibi filmlerde oynadı.



Süheyl Eğriboz, 18 Kasım 2013 tarihinde beyne giden her iki damarında tıkanıklık olduğu ve kısmi felç geçirdiği sebebiyle kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Süheyl Eğriboz 1954 yılından beri evli ve biri Yaşar Eğriboz adında 2 oğlu vardır.

Süheyl Eğriboz 10 Ocak 2014 tarihinde tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti.