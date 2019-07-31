Süheyl Uygur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜHEYL UYGUR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1958

Süheyl Uygur kaç yaşında :

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Süheyl Uygur doğum yeri : Samsun

SÜHEYL UYGUR BİYOGRAFİSİ

Süheyl Uygur,1958 yılında Samsun’da doğmuştur. Ailece aslen Kilis’lilerdir. Tiyatrocu Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir. Sırasıyla; Ahmet, Süheyl Uygur, Süha Uygur, Kemal ve Behzat Uygur. Süheyl Uygur, kardeşi Süha Uygur’un ikizidir. Annesi doğuma son ana kadar Samsun Zafer Sineması’ndaki tiyatro oyununa devam etmiş. Behzat Uygur Adana'da doğmuş, Süheyl- Süha Samsun, Kemal Antakya, en büyük abileri Ahmet de İstanbul'da vapurda doğmuş. Süheyl ve Behzat babalarının deyimiyle "armut ağacının dibine düştüler" ve tiyatrocu oldular.

Süheyl ve Behzat Uygurkardeşler doğdukları andan itibaren içinde bulundukları "Nejat Uygur Tiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldılar. Burada edindikleri bilgi birikimni ve tecrübe ile, 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle ve Kodum mu Oturturum adlı oyunları ile 11 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.

Kanal 7'deki “Şans Kapıdan Bakınca” adlı yarışmayı sundu. “Şahane Pazar” adlı eğlence Proğramını kardeşi Behsat Uygur’la birlikte sundu. 1993 yılından itibaren aralıksız 8 yı sürdürdükleri "Şahane Pazar" programı ile TV ekranlarının vazgeçilmez ikilisi oldular.Şahane Pazar Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin başarısı sayesinde bir ekran klasiği olmayı başarmıştır. Ayrıca bir de “Ha Babam De Babam” adlı bir proğram yapmışlardır.

Sunuculuk ve tiyatro alanında bir çok ödül kazandılar. Müzik sektöründe de bir ilke imza atarak müzik ve mizahı birleştirdikleri bir single çıkardılar. "Abdülkadir" isimli singlelarının satış rakamı yaklaşık 200.000'e ulaştı. Bu da Uygur isminin markalaştığını, yaptıkları her işin tüketicisi olduğunun göstergesidir.

Yeni Asır’da Behsat ile birlikte bir dönem tam sayfa yazılar yazdılar.

Süheyl Uygur, 23 Aralık 1995 tarihinde “Bambi” lakaplı dansçı Burçin Orhon (d. 1965), ile evlendi. “Tüp Bebek” yöntemi ile, 4 Eylül 1998 tarihinde ilk kızları Zeynep Uygur dünyaya geldi. İkinci kızları 2002 de, doğdu adını Ayşe Uygur koydular. Ayrıca Burçin Orhon’un ilk evliliğinden Ceren Robin (d.1988) adında bir kızı daha var.



Süheyl Uygur'un Yer Aldığı Tiyatro Oyunları:

Tırt

Alo Orası Tımarhane mi?

Şeyine Şey Ettimin Şeyi

Aman Özal Duymasın

Hanedan

Minti Minti

Boynuz Kulağı Geçer

Üç Salakşörler

Hişt Hişt Teleköle

Kodum mu Oturturum

Güldüren Şüphe

Filmleri :

2011 - Kaç Para

2011 - Benimle Oynar mısın?

2005 - Haylaz Babam

2002 - Çekirdek Aile

2001 - Yeşil Işık

2001 - Her Şey Oğlum İçin

1999 - Uzaydan Adam Çıkmaz