Bir döneme damga vuran ünlü dansçısı Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken eski dansçı Orhon eşiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Orhon, oyuncu eşi Süheyl Uygur, 62 yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Burçin Orhon, gönderisine şu notu düştü: "İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Sana ya da bana abuk sabuk yazanlara aldırma. Şu hastalık sebebi aramız uzak kaldı belki ama ben kalp yakınlığını daha önemli bulmuşumdur. Nice çiftler aynı evde, ayrı kalpte yaşar. Çoğunluğun aklında başkası, hayatını sürdürür ele güne karşı ama sen sağlam adamsın. Aldırma... Biz farklı bir yaşamı sürdürmeye mecbur kaldık ama ben 25 senedir seninle evliyim ve bu tuhaf kadından bıkmadıkça da senin eşinim. İşte buradan bangır bangır söylüyorum; seni çok seviyorum! Hiç hevesi olmasın kimsenin. Sen benimsin ben senin. Diğerlerine..."

Orhon'un paylaşımına takipçilerinden kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

BURÇİN ORHON KİMDİR?

Burçin Orhon, 1980’li yılların başlarında göbek atmadan dansözlük yapmasıyla gündeme oturan ünlü bir isimdi. Orhon, göbek dansına yeni bir bakış açısı ile yaklaşmıştı. Klasik göbek dansı yapan meslektaşlarının aksine, baleyi andıran figürleri ile o dönemde yıldızı parlayan Orhon,1962 yılında dünyaya geldi. Orhon, henüz üç buçuk yaşındayken bale eğitimine başladı.

Burçin Orhon, 1962 yılında Rum bir anneden ve İstanbul’lu bir babadan İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdi. Dansa 3,5 yaşında klasik bale eğitimi alarak başladı. Dört buçuk sene de Devlet Balesi’nde balerin olarak çalıştı. İlk olarak Nükhet Duru’nun sayesinde oryantal olarak sahneye çıktı.

Dört buçuk yıl boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde balerin olarak görev yaptı. Sonrasında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni ardından da Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Kariyerine klasik bale ile adım atsa da, farklı figürler ile göbek dansı yapmaya başladı. Türkiye’de bir ilk olan bu dans türü ile bir anda ünlü oldu. Yıllarca eğitimini aldığı klasik dans ve doğu geleneklerinden olan dansı sentezlemesi ve kendi dans dilini yaratarak gündeme oturdu.

Dansçı Burçin Orhon, Süheyl Uygur‘la evlenip çoluk çocuğa karışınca, iş hayatına ara verdi. Danslarıyla bir dönem sahnelerde fırtına gibi esen ‘Bambi’ lakaplı Burçin Orhon,Kavacık’ta açtığı “Burçin Orhon Dans akademisi”nde öğrenci yetiştiriyor.

Sonralarda oyunculuğa adım atan Burçin Orhon, Portatif Hüseyin, Aşk ve Gurur, Anadolu Kaplanı, Kavak Yelleri gibi dizilerde ve Renkli Dünya, Fırtına Gönüller, Aşk ve Para, Onyedi Yaşında gibi sinema dizilerinde rol aldı.

Burçin Orhon, 1995 yılında ünlü tiyatro sanatçısı Süheyl Uygur ile dünya evine girdi. Yıllardır mutlu bir evlilik hayatı süren çiftin iki kız çocuğu oldu.