Suhunet ne demek, TDK'ya göre Suhunet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Orsalama ne demek, TDK'ya göre Orsalama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fikir Teatisi ne demek, TDK'ya göre Fikir Teatisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ailesine telefonSosyolojik ne demek, TDK'ya göre Sosyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira istifa edecek mi? Maç sonrası taraftara seslendiMasterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 7 Kasım PazarKarkara ne demek, TDK'ya göre Karkara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çağrı: Çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor, uyarıcılık görevimizi yapmalıyızŞiddetli yağışlar can aldı! Sri Lanka'da yetkililerden sel açıklaması
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Suhunet ne demek, TDK'ya göre Suhunet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suhunet ne demek, TDK'ya göre Suhunet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suhunet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Suhunet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Suhunet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Suhunet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Suhunet ne demek, TDK'ya göre Suhunet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suhunet ne demek? Suhunet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suhunet kelimesi. Peki suhunet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suhunet nedir, suhunet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SUHUNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suhunet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Suhunet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre suhunet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcaklık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT