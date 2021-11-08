Suhunet ne demek, TDK'ya göre Suhunet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suhunet ne demek? Suhunet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suhunet kelimesi. Peki suhunet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suhunet nedir, suhunet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUHUNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suhunet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Suhunet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre suhunet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcaklık

