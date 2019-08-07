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Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti.

Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek meclis üyelerinin oylamasının ardından karara bağlandı. Başkan Bozkurt gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Ağustos Ayı Meclis Toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi

Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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