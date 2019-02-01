Şuhut Belediyesi içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe sebze pazarı istikametinde içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile ilçe sebze pazarında sürdürülen 100 metre içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları ekipmanlar tarafından hummalı bir çalışma sistemi ile devam ediyor.

Başkan Bozkurt, çalışmalarla ilgili açıklamalarında, "İlçemizin dört bir yanında içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuanda ekipmanlarımız ilçe sebze pazarı istikametinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde tüm sorunları çözerek halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA