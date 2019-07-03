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Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı'sını Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.

Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantı'sını Belediye Başkanı Recep Bozkurt başkanlığında gerçekleştirdi.

Şuhut Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı imar planı ile ilgili 4 gündem maddesinden oluştu. Başkan Bozkurt ve meclis üyelerinin karşılıklı fikir alışverişleri ile devam eden meclis toplantısı gündem maddelerinin karara bağlanması ile sona erdi.

Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Kaynak: İHA

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