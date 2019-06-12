Şuhut Devlet Hastanesinde 2 doktor göreve başladı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Satı Hülya Örnek ve Diş Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çevik göreve başlayıp hasta kabulüne başladı. Şuhut Devlet Hastanesinde Örnek ve Çevik'in göreve başlaması ile Çocuk Hastalıkları doktoru ikiye çıkarken, Diş Sağlığı ve Hastalıkları birimindeki boşluk da dolmuş oldu.

Kaynak: İHA