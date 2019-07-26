Şuhut Devlet Hastanesinde kulak ameliyatları tekrar yapılmaya başladı

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesinde başarılı ameliyatlarla adından söz ettiren Şuhutlu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Erkan Yıldız, uzun süredir ilçede yapılmayan kulak zarı ameliyatının (Timpanoplasti) artık başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Şuhut Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Doktoru Uzman Dr. Erkan Yıldız, konuyla ilgili açıklamalarında, "22 yaşında her iki kulak zarı yırtık olan ve her iki kulağında orta derecede işitme kaybı olan hastamızın sağ kulak zarına kıkırdak greft koyduk. Greft başarılı bir şekilde tutmasının yanı sıra işitmesi de düzeldi. Hastamızın mutlu bir şekilde ayrılması bizleri de mutlu etti. Hemşerilerimizin bizle ilgili olan sorunlarına çözüm bulmak için Şuhut Devlet Hastanesi imkânlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Geniz eti, bademcik, burun ve kulak ameliyatlarını hastanemiz imkanları dâhilinde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA