Şuhut Devlet Hastanesi’nde yaşlılara gül verildi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Devlet Hastanesi yönetici ve hastane personelleri "1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası" dolayısıyla yaşlı hastalara gül verdi.

Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Alaşan, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Erkan Yıldız, Şuhut Devlet Hastanesi Müdürü Deniz Karakaş ve hastane personelleri, hastanede tedavi gören ve tedavi için gelen yaşlı hastalara gül vererek gönüllerini aldı. Başhekim Fatih Alaşan ve beraberindeki heyet, yaşlı hastalar ile bir süre ayaküstü hasbihal ederek bilgi alışverişlerine bulundu. Ayrıca hastane personelleri tarafından Yaşlılar Haftası kapsamında broşür dağıtıldı.

Kaynak: İHA