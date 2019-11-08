Şuhut Devlet Hastanesi’nden Organ Bağışı Haftası etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Devlet Hastanesinde, 3-9 Kasım tarihleri arasında "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla personeller organ bağışı ile ilgili bilgilendirildi.

Şuhut Devlet Hastanesi yönetim kurulu tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla hastane personelleri organ bağışı ile ilgili bilgilendirilerek broşür dağıtıldı. Şuhut Devlet Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tıbbi tedavinin yetmediği ve başka tedavi seçeneklerinin olmadığı durumlarda hayat kurtaran organ bağışı, yeni hayatların yeşermesini sağlayan önemli toplumsal sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Organ bağışı, kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra, doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına olanak tanır. Bir bireyin organ bağışı yapabilmesi için, 18 yaş ve üstünde olup, akli dengesinin yerinde olması gerekir. Hastanemizde 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası nedeniyle "Organ Bağışı Hayat Kurtarır" standı kuruldu. Kurulan organ bağışı standında Vatandaşlarımızın ve personellerimizin organlarını bağışlamalarına yönelik başvurular kabul edilirken, organ bağışı konusunda da bilgilendirmeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA