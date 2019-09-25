Şuhut MYO’da oryantasyon etkinliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksek Okuluna yeni gelen öğrenciler için oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Şuhut Meslek Yüksekokulu'nda Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'nin de katılımı ile düzenlenen eğitimde öğrencilere üniversite imkanları, öğrenci sistemleri gibi konularda bilgiler verildi. Aynı zamanda Şuhut MYO Muhasebe Bölümünde hukuk derslerini yürüten Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe yeni öğrencileri ile tanışarak oryantasyon eğitim açılışını gerçekleştirdi.

Oryantasyon eğitimlerinin ardından, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçe protokol üyeleri, Şuhut MYO akademik ve idari kadrosunun yanı sıra öğrencilerin katılımı ile "Yeni Akademik Yıla Merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinlik Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un öğrencilere hoş geldiniz konuşmalarının ardından, müzik dinletisi ve ikramlar ile program sona erdi.

Kaynak: İHA