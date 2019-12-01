Şuhut’a yılın ilk karı yağdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Şuhut'a bağlı Kumalar Dağı ve Başören köyünün yüksek kesimlerine sabaha karşı yağan kar yağışı sonucunda her taraf bembeyaz oldu. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte ilçe halkı kar yağışının tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA