Şuhutlu öğrenci Türkiye birincisi oldu

Türkiye'de 65 ilde yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Metin Furkan Bağcı tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu.

Metin Furkan Bağcı'nın başarısı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulunda da sevinçle karşılanırken, öğretmen ve arkadaşları tarafından takdir gördü. Başarılı öğrenci Bağcı, "Başarı çalışmakla geliyor. Günlük disiplin içerisinde bir çalışma şeklim var. Arkadaşlarımla beraber olsun ailemle beraber olsun çalışmalarımı paylaşmakla gerçekleştiriyorum. Başarımda öğretmenlerimin ve ailemin emeği çok büyük. Emeği geçen öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve aileme canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Okul Müdürü Cengiz Sarıkoç ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Öğrencimiz başta olmak üzere ailesini ve özveri ile çalışan öğretmenlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum" açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: İHA