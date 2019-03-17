Şuhut’ta "7. Ufka Yolculuk" yarışması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen 7. Ufka Yolculuk Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Şuhut ilçesinde de gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen 7. Ufka Yolculuk Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Şuhut ilçesinde de gerçekleşti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 3 okulda gerçekleşen 7. Ufka Yolculuk Yarışmasında öğrenciler heyecan içerisinde sınavlarına girdi. Bu yıl ki konu ise güzel ahlak üzerineydi. 3 okulda gerçekleşen yarışma Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu, Zaferyolu İlkokulu ve Gazipaşa İlkokullarında gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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