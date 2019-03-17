Şuhut’ta "7. Ufka Yolculuk" yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen 7. Ufka Yolculuk Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Şuhut ilçesinde de gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 3 okulda gerçekleşen 7. Ufka Yolculuk Yarışmasında öğrenciler heyecan içerisinde sınavlarına girdi. Bu yıl ki konu ise güzel ahlak üzerineydi. 3 okulda gerçekleşen yarışma Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu, Zaferyolu İlkokulu ve Gazipaşa İlkokullarında gerçekleşti.

Kaynak: İHA