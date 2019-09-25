Şuhut’ta ’Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla temizlik yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevredeki çöpler toplandı.

Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından "Dünya Temizlik Günü" kapsamında temizlik etkinliği yapıldı. Öğrenci ve öğretim görevlileri okul ve çevresinde temizlik yaparak çevre temizliğine katkı sağladı. Etkinliğe Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da eşlik etti.

Kaynak: İHA