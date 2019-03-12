Şuhut’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü töreni

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şuhut Anadolu İmam Hatip Lise'si tarafından düzenlenen proğrama; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve gösteriler sahne alırken, Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmenleri tarafından Mehmet Akif Ersoy ile ilgili türküler sahne aldı. Daha sonra okullararası gerçekleştirilen yarışmalar neticesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA