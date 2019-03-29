Şuhut’ta Kitap Okuma Etkinliği düzenlendi
Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Merkez Kütüphanesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Merkez Kütüphanesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, öğrenciler katıldı.
Kaymakam Kaya, öğrencilerle beraber kitap okuyarak öğrencilere bol bol okumaları tavsiyesinde bulundu. Ayrıca öğrencilerin kitap okuma istekleri protokol üyelerini bir hayli neşelendirdi.
Kaynak: İHA
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