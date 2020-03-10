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Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu bahçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu bahçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde verilen ğitimin ardından tatbikat gereği verilen alarm sonrası öğrenciler güvenli bir şekilde okuldan tahliye edilirken, yaralanan ve okuldan çıkamayan öğrenciler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Senaryo gereği okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise AFAD ekipleri ve öğrenciler söndürdü. Öğrencilerin deprem ve yangın tatbikatında heyecanlı oldukları görüldü.

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Şuhut’ta öğrencilere deprem ve yangın tatbikatı

Kaynak: İHA




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