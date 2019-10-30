Şuhut’ta öğrencilere Flor Vernik Uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Flor Vernik Uygulaması" Afyonkarahisar Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda uygulanmaya başladı.

Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarındaki öğrencilere, diş taraması yapılarak minik öğrencilerin dişleri çürümeden müdahale ediliyor. Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir konu ile ilgili açıklamalarında," İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak her ilçede olduğu gibi bu senede ilçemizde Flor Vernik Uygulamasını gerçekleştirdik. Ilçemizde bu uygulamayı 6 yıldır gerçekleştiriyor, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan formları bütün ilkokullara dağıtıyoruz. Velim izin izin verdiği öğrencilerimize ise flor vernik uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca öğrencilere ağız diş sağlığı ve diş taraması ile ilgili bilgiler veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA