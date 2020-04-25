Şuhut’ta patpat kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çobankaya köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut-Çobankaya istikametine doğru seyir halinde bulunan Hüseyin Şimşek yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Hüseyin Şimşek'i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Şimşek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Kaynak: İHA