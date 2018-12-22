Şuhut’ta römork hırsızları tarlalara dadandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.
Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Özdemir'e ait traktörün römorkü tarlada çalındı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Hırsızlık için emniyet güçleri inceleme başlattı.
Römorkü çalınan Özdemir, hırsızın bir an önce bulunmasını istedi.
Kaynak: İHA
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