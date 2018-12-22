İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Şuhut’ta römork hırsızları tarlalara dadandı

Şuhut’ta römork hırsızları tarlalara dadandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.

Şuhut’ta römork hırsızları tarlalara dadandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Özdemir'e ait traktörün römorkü tarlada çalındı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Hırsızlık için emniyet güçleri inceleme başlattı.

Römorkü çalınan Özdemir, hırsızın bir an önce bulunmasını istedi.

Şuhut’ta römork hırsızları tarlalara dadandı

Şuhut’ta römork hırsızları tarlalara dadandı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.