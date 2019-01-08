Şuhut’ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Türkiye'nin birçok şehrinde etkili olan kar yağışı ilçede de tesirini gösterdi. Yağış sonrasında yollar kapanırken ekipler de hemen çalışmalara başladı. Hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrasında eğitim-öğretime 8 Aralık Salı günü ara verildi. Şuhut'ta da taşımalı eğitim için alınan kararla ilkokul, ortaokul ve lise dengi okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA