‘Sui Generis Tiyatro’ Türkiye’nin her yerinde

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan ve adından sıklıkla söz ettiren "Sui Generis Tiyatro', 10'ncu yılında Türkiye'nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor

Burhaniye Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği organizasyonu ile gerçekleşen buluşmada; "Sui Generis Tiyatro', 2 farklı oyunu ile davet edildi. "Güldürüklü Temaşa" ve "12 Öfkeli" oyunları ile; Burhaniye Seyircisi ile buluşan tiyatro, seyirciden tam not aldı. Oyunun yönetmenliğini, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstleniyor. Oyunda ışık tasarımı Kutan Gökkaya , hareket düzeni ise Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi.

10 yıldır faaliyet sürdüren tiyatro, her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan Sui Generis Tiyatro; gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, sezon içerisinde dikkat çekmeye devam edecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e de teşekkürlerini sunan grup sorumlusu Av. Hüseyin Akçar, tiyatronun simgesi olan maskları hediye etti.

Kaynak: İHA