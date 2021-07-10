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Suikastçılar tarafından öldürülmüştü: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında korkunç detay: Önce işkenceye uğramış!

Suikastçılar tarafından öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin cinayetinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ülke basınında, Moise'nin öldürülmeden önce işkence gördüğü haberleri yer aldı.

Suikastçılar tarafından öldürülmüştü: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında korkunç detay: Önce işkenceye uğramış!

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Ülke basınında çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

OTOPSİ RAPORUNDA TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Suikastçılar tarafından öldürülmüştü: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında korkunö detay: Önce işkenceye uğramış!

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı.

Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

Suikastçılar tarafından öldürülmüştü: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında korkunö detay: Önce işkenceye uğramış!

NE OLMUŞTU?

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Suikastçılar tarafından öldürülmüştü: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında korkunö detay: Önce işkenceye uğramış!

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Suikastçılar tarafından öldürülmüştü: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise hakkında korkunö detay: Önce işkenceye uğramış!

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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