Suina Osaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suina Osaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suina Osaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suina Osaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suina Osaka 30 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 逢坂 スィナ şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suina Osaka Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Suina Osaka'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suina Osaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suina Osaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Toin Univ.
Suina Osaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suina Osaka şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.