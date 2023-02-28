Sukhrob Berdiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob Berdiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sukhrob Berdiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sukhrob Berdiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sukhrob Berdiev 12 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сухроб Бердиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sukhrob Berdiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars&Football yapmaktadır. Sukhrob Berdiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sukhrob Berdiev'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sukhrob Berdiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sukhrob Berdiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sukhrob Berdiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sukhrob Berdiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Sogdiana

1 Ocak 2015 yılında Pakhtakor

1 Ağustos 2015 yılında Shurtan Guzar

1 Aralık 2015 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2016 yılında Kokand 1912

22 Şubat 2022 yılında FC Yangier

31 Temmuz 2022 yılında FK Andijon

Sukhrob Berdiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sukhrob Berdiev şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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