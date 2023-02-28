Sukhrob İzzatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob İzzatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sukhrob İzzatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sukhrob İzzatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sukhrob İzzatov 15 Şubat 1999 tarihinde Gijduvan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Суҳроб Ёркин оглы Иззатов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sukhrob İzzatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Sukhrob İzzatov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sukhrob İzzatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sukhrob İzzatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sukhrob İzzatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sukhrob İzzatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bunyodkor

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo

31 Aralık 2018 yılında Bunyodkor

Sukhrob İzzatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sukhrob İzzatov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Sukhrob İzzatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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