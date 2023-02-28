Sukhrob Nematov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob Nematov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sukhrob Nematov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sukhrob Nematov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sukhrob Nematov 23 Nisan 1986 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сухроб Неъматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sukhrob Nematov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sukhrob Nematov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sukhrob Nematov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sukhrob Nematov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sukhrob Nematov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sukhrob Nematov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2012 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2014 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında FK Buxoro

14 Ocak 2019 yılında Surkhon

1 Ocak 2020 yılında FK Buxoro

Sukhrob Nematov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sukhrob Nematov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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